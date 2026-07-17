Un joven de 18 años pierde una oreja en una pelea durante un cumpleaños en Culleredo con tres detenidos

Tres personas han sido detenidas y se investiga a otras ocho por una riña tumultuaria en Culleredo en el que un joven de 18 años sufrió la amputación de una oreja. La pelea ocurrió el pasado 3 de abril de madrugada en el interior de un local de ocio situado en O Burgo, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños. Alrededor de las cinco de la madrugada y, tras el inicio de una discusión «por motivos insignificantes», se desencadenó una pelea multitudinaria entre los asistentes a la celebración y otros clientes del local, según apunta la investigación desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la Policía Local, que ha culminado con tres detenidos por un delito de lesiones graves y ocho personas investigadas por su participación en la pelea.

Los agentes que intervinieron en el altercado en un primer momento determinaron que un hombre de 24 años, vecino de O Burgo, había sido trasladado de urgencia por una ambulancia al Hospital de A Coruña debido a una herida abierta en la ceja. Cuando llegaron para restablecer el orden e identificar a los testigos presenciales, los presuntos autores de la agresión se habían ausentado del establecimiento.

A la mañana siguiente, regresaron al establecimiento para realizar una inspección técnica en la que localizaron en el suelo una oreja humana. Tras constatar que no constaban indicios de ningún implicado con esta amputación en los partes de asistencia, la Guardia Civil contactó con el Chuac, que confirmó la intervención de urgencia a un joven de 18 años por la pérdida traumática de un pabellón auricular.

Noticias relacionadas

El equipo médico pudo recuperar la oreja, que fue reimplantada con éxito, mientras que los investigadores tomaron declaración a los participantes en la riña. Constataron que el joven lesionado y su familia residían en el País Vasco, donde efectuaron la denuncia, y establecieron un canal de colaboración operativa con la policía autonómica vasca (Ertzaintza) para esclarecer los hechos. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.

Fuente: La Opinión A Coruña