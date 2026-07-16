De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén a más de 200 kilómetros por hora
El delincuente, investigado por la Guardia Civil, fue sorprendido a velocidades que duplicaban los límites permitidos en diferentes autovías españolas en pocas horas
La Guardia Civil de Tráfico sorprendió a un conductor circulando a velocidades muy por encima de las permitidas tres veces en el mismo día. Pero lo sorprendente es que lo hizo en tres puntos diferentes de España separados entre sí por más de 700 kilómetros, lo que apunta a que habría cruzado el país en tiempo récord, según muestran los datos del radar.
El condutor fue cazado en la autovía A-6 a la altura de As Nogais, en la montaña de Lugo, a una velocidad de 242 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 km/h, lo que significa que duplicaba la velocidad. Pero ese mismo día, a su paso por Benavente (Zamora) hizo saltar otro radar porque circulaba a 232 kilómetros por hora. No contento con su actitud temeraria, terminó el día con otra infracción en la autovía A-4 a la altura del Puerto de Despeñaperros, en Jaén, según indica la Guardia Civil en un comunicado. En este último tramo la velocidad estaba limitada a 100 por hora, lo que significa que nuevamente duplicó el tope legal.
Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) delSubsector de Tráfico de la Garda Civil de Málaga procedieron a la investigación de este conductor por la comisión de un delito continuado contra la seguridad vial por exceso de velocidad. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero, aunque este singular y acelerado periplo trascendió ahora.
Es un delito que lo puede dejar hasta cuatro años sin carné
Al superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad establecida en vías interurbanas, la Guardia Civil instruyó diligencias por la presunta comisión de un delito continuado contra la seguridad vial previsto en el artículo 379.1 del Código Penal, que puede implicar penas de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. En todo caso, con la privación del carné de conducir por un tiempo superior a un año y un máximo de cuatro.
Y aunque no se trata de la mayor velocidad a la que pillaron a un condutor en Galicia, ya que hubo un caso de un motorista a 257 km/h en la AG-64 en Vilalba, en el año 2020, lo cierto es que los 242 por hora de As Nogais están entre las más altas.
La Guardia Civil recuerda que los datos confirman la relación entre velocidad y el riesgo de siniestralidad: además de incrementarse el peligro de accidente, se agravan las consecuencias del mismo cuanto más rápido se circule. A mayor velocidad, más gravedad de las lesiones.
Fuente: El Correo Gallego
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