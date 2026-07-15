Olot
Un adulto grave y ocho menores leves al caer un árbol sobre una casa de colonias en Girona
El principal afectado ha sido trasladado al Hospital Trueta de Girona
EFE
Un adulto ha resultado herido de gravedad por la caída de un árbol sobre un cobertizo de una casa de colonias del núcleo de Batet, en Olot (Girona), que ha afectado también a ocho menores, aunque de manera leve.
Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Bomberos de la Generalitat, el principal afectado ha sido esa persona mayor de edad, que ha sido trasladada al Hospital Trueta de Girona.
Uno de los menores, menos grave, ha sido trasladado al centro hospitalario más cercano, el de Olot, al igual que los otros siete menores, que sufren heridas leves.
El SEM ha activado cinco ambulancias, un equipo conjunto con los bomberos, un helicóptero medicalizado y al equipo de psicólogos.
Los servicios de emergencias han recibido el a las 15:00 horas y los Bomberos de la Generalitat ha activado cinco dotaciones.
- El gobierno de Cangas no dudará en enviar a la Policía Local si los vendedores del mercadillo vuelven a retrasar su marcha
- Grave imprudencia en Gondomar: interceptan a un niño de 10 años conduciendo una moto con su padre
- El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
- Muere un joven de Madrid tras impactar contra una furgoneta en Ourense
- El Sepe identifica cuáles son los empleos con más tirón y prevé que Galicia incorpore 16.000 nuevos cotizantes al año hasta 2028
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- La Cofradía de Pescadores de Aldán denuncia la presencia continuada de yates en el muelle, pese a estar probido
- Sufre una vía de agua al chocar con una batea y acaba varado en la playa de Barra