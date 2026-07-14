En Manlleu
Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Barcelona
Los Mossos trabajan con la hipótesis de que se trata de un accidente
Redacción
Los Mossos investigan la muerte de dos hermanos gemelos de 11 años que se habrían ahogado en el río Ter, en Manlleu (Osona). Los padres denunciaron su desaparición este martes por la noche, al ver que los menores no regresaban a casa, y la policía catalana ha localizado los dos cuerpos este mediodía en el cauce del río.
Según ha adelantado 'El Caso', la búsqueda se ha desarrollado durante toda la mañana con equipos de la unidad subacuática y también con drones. El primer cuerpo ha sido hallado a la una del mediodía y el segundo, alrededor de las dos. La policía trabaja con la hipótesis de que se habría tratado de un accidente, aunque la investigación continúa abierta. Los cuerpos de los dos menores han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se les practicarán las autopsias. Según las primeras infornaciones, los dos menores, de origen ghanés, no sabían nadar.
Investigación abierta
Fuentes policiales apuntan a que los Mossos recibieron alrededor de la una de la madrugada el aviso de la Policía Local de Manlleu sobre la desaparición de los dos menores de 11 años. La familia se puso en contacto con la policía después de que los hermanos no regresaran a casa a la hora habitual. Según las mismas fuentes, los hermanos solían jugar en un campo de fútbol cercano a su domicilio que cierra a las nueve de la noche.
Tras recibir el aviso, la Policía Local de Manlleu y los Mossos pusieron en marcha un dispositivo conjunto de búsqueda, centrado en los alrededores del campo de fútbol y del río Ter. En las labores participaron la unidad de drones de los Mossos y también equipos de la unidad subacuática.
Identificación
Alrededor de las once y media de este martes se ha localizado ropa que coincidía con la descripción de los desaparecidos y, a la una del mediodía, se ha encontrado el primer cuerpo. El segundo ha sido hallado una hora después, en torno a las dos de la tarde.
Los dos cuerpos localizados en el cauce del río Ter coinciden con la descripción de los dos menores desaparecidos, aunque los Mossos aclaran que su identificación no se dará por confirmada hasta que se comprueben las huellas dactilares. En cuanto a las causas de la muerte, fuentes policiales señalan que todo apunta a un fallecimiento accidental.
Según datos de Protecció Civil, desde que empezó la campaña de baño, el pasado 15 de junio, ya han muerto 21 personas ahogadas en Cataluña, de las cuales 11 se han registrado en las playas, seis en piscinas y tres, contando a los dos menores de Manlleu, en aguas interiores.
Fuente: El Periódico
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
- Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
- Concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo: el artista salda su deuda con Galicia en una fiesta de ritmos latinos ante 15.000 seguidores
- Juan 'Pegatinas': O San Benito máis triste de todos
- Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
- Tres accidentes casi simultáneos dejan dos heridos, uno de ellos grave, en el sur de la provincia de Pontevedra