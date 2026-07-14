Herido muy grave un joven tras un aparatoso accidente de tráfico en Lugo
El siniestro se saldó con otras tres personas heridas
Un joven que se vio implicado en un aparatoso accidente de circulación la pasada noche en el parque empresarial de As Gándaras de Lugo tuvo que ser excarcelado por los bomberos del interior del vehículo que conducía y permanece ingresado en estado muy grave en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).
El accidente se produjo cuando faltaban cinco minutos para las nueve de la noche, en la calle Durán Loriga, en las inmediaciones de una tienda de deportes y de una nave de materiales de construcción.
Según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE), en el siniestro resultaron heridas tres personas, pero fue el conductor del vehículo el que se llevó la peor parte, dado que quedó inconsciente a causa del impacto.
El 112 movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Lugo y a la Policía Local. Los Bomberos tuvieron que intervenir para liberar al conductor, que fue evacuado de urgencia tras recibir los primeros auxilios en el mismo lugar del accidente, junto a las otras dos personas heridas.
Fuentes sanitarias confirmaron que esta mañana permanecía ingresado en estado muy grave en el HULA.
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