Accidentes de tráfico en Galicia
Tres accidentes casi simultáneos dejan dos heridos, uno de ellos grave, en el sur de la provincia de Pontevedra
Un motorista tuvo que ser trasladado en helicóptero tras un choque frontolateral en la PO-552 a su paso por Mougás
Una hora después dos turismos chocaron en la AG-57 a su paso por Vincios y un coche sufrió una salida de vía en Arcade
Siniestra tarde de lunes 13 de julio en las carreteras del sur de la provincia de Pontevedra. El servicio del 112 Galicia recibió hasta cuatro alertas casi seguidas por accidentes de tráfico en Oia, Gondomar y Soutomaior en un lapso de 60 minutos, confirmándose tres incidentes y al menos dos heridos en todos ellos, según ha podido confirmar FARO.
El primero y más importante de todos ellos tuvo lugar en la parroquia de Mougás, en Oia, en uno de los viales más peligrosos de toda la red autonómica: la PO-552 que comunica por la costa A Guarda y Baiona. A las 17.16 horas un particular alertaba de un choque frontolateral entre un turismo y una motocicleta en el punto kilométrico 29 de esta carretera.
El motorista resultó herido grave, siendo necesario su traslado en el helicóptero del 061 basado en Ourense hasta el centro hospitalario. El conductor del otro vehículo resultó ileso. Además de Emerxencias Sanitarias también intervino la Guardia Civil de Tráfico.
A las 18.02 horas se registraba un nuevo accidente en la N-550 a su paso por el núcleo de Arcade. Entre la estación de tren y el puente sobre el Verdugo un turismo sufrió una salida de vía que le llevó a chocar contra un galpón. Según relató el propio conductor, éste sufrió una indisposición, posiblemente por una bajada de tensión, que le llevó a sufrir este percance sin mayores consecuencias.
Donde sí que hubo heridos fue en la AG-57 a su paso por Vincios. A las 18.15 horas dos turismos sufrieron un choque por alcance en la autovía que conecta el Val Miñor con Vigo. Los particulares indicaban que no era de gravedad, aunque uno de los ocupantes resultó herido. Al mismo tiempo, uno de los coches se encontraba completamente girado y obligó a cortar un carril de este vial.
Falsa alerta por un iPhone
El mapa de incidencias del 112 Galicia lo completó un segundo aviso en la PO-552 a su paso por Oia. A las 18.09 horas se recibía una advertencia de un posible accidente con heridos a la altura de O Arrabal, en las inmediaciones del acceso al monasterio de Santa María.
No obstante, fuentes de la Guardia Civil de Tráfico confirman que se trató de una alarma automática de un teléfono móvil, concretamente un iPhone. Estos dispositivos envían una señal automática cuando se produce un fuerte impacto contra el suelo o se reproducen otras circunstancias similares a las de un accidente de tráfico. Una vez desplazados al lugar, pudieron constatar que allí no había nadie herido ni ninguna otra incidencia.
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