Muere un joven motorista tras chocar contra una muro en Vilalba

Nueva tragedia en las carreteras gallegas. Cuando apenas faltaban unos minutos para que España sellase su esperada victoria contra Bélgica en el Mundial de fútbol, un motorista perdía la vida en Vilalba (Lugo) tras impactar la moto que pilota contraba un muro.

Faltaban unos minutos para las 22.30 horas de este viernes cuando las sala del 112 Galicia recibía la llamada de un particular alertando de un accidente de moto a la altura del número 107 de la calle Plácido Peña, en el municipio lucense de Vilalba. Indicaba que la moto había chocado contra un muro y que el piloto no se movía.

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Aunque el personal sanitario se movilizó de inmediato, cuando llegaron a la zona del acccidente solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, joven, según la información del 112.