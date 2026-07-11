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Temporada de baño

Jornada negra en España con tres nuevas muertes por ahogamiento este sábado

Dos víctimas en playas de Cambrils (Barcelona) y A Coruña y otra en una piscina en Ibiza se suman a los más de 200 fallecidos por ahogamiento este verano

Una playa de Cambrils.

Una playa de Cambrils. / JOAN REVILLAS

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Eva Gutiérrez Vega

Barcelona

El verano ha empezado marcado por las altas cifras de ahogados en España. En la trágica jornada de este sábado, se han sumado tres victimas más a la lista de fallecidos por ahogamiento en lo que llevamos de temporada. Los tres fallecidos se suman a las ya más de 200 personas que han muerto ahogadas desde principios de este año. En 2025, se produjeron 472 muertes por ahogamiento en España, y en 2024, la cifra fue de 471.

Un hombre de 47 años falleció el viernes por la noche mientras se bañaba en una playa en Cambrils (Tarragona). Los hechos se produjeron pasadas las 22 horas en la playa de Prat d'En Forés-Regueral, una vez ya había terminado el turno de vigilancia. Pese a las cuatro dotaciones del Servicio de Emergencias Medicas que acudieron al lugar de los hechos, no se pudo hacer nada para salvar la vida del hombre, originario de Senegal, que murió por una parada cardiorespiratoria, a pesar de las maniobras de reanimación que se le realizaron. Durante el sábadp, en las playas de la Costa Daurada han ondeado banderas rojas y amarillas debido a la mala mar. Con esta, son 10 las personas que han muerto en las playas catalanas desde el 15 de junio.

En Sant Josep (Ibiza), un hombre de 60 años ha perdido la vida en la piscina de un hotel en Cala Tarida, según ha informado el 061. El aviso se ha dado a las 11.29 horas de la mañana, cuando los servicios de emergencia han recibido la llamada alertando de que un hombre había quedado insconsciente después de haberse tirado por un tobogán. Se han desplazado una UVI móvil, un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), una unidad de Soporte Vital Básico, efectivos de la Policía y un vehículo de logística. Aunque desde un primer momento se le han practicado maniobras de reanimación utilizando, incluso, un desfibrilador, nada se ha podido hacer por la vida del hombre y ha sido declarado muerto en el lugar de los hechos.

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Por la mañana, se ha encontrado también el cuerpo sin vida de una persona de 70 años flotando en la playa de Oza, en A Coruña. Ha sido el equipo de bomberos de la misma ciudad el que se ha encargado de retirar el cuerpo y trasladarlo hasta el muelle. A las 9.00 horas, un particular contactó con los servicios de emergencias para informar del hallazgo del cuerpo, según informa el 112 Galicia. Tras el aviso, se movilizaron, además de los Bomberos de A Coruña, personal del 061, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y Local, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y Protección Civil. Por el momento, se están investigando las causas de la muerte para esclarecer lo ocurrido lo antes posible.

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Fuente: El Periódico

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