Detenido un vecino de Ordes in fraganti y con material incendiario como posible autor de fuegos forestales

La Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña acaba de detener a un vecino de Ordes como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal. Fue atrapado in fraganti, y el Juzgado de Ordes ha decretado su ingreso e prisión.

Desde este mes

La investigación criminal se inició a principios del presente mes de julio tras registrarse una sucesión de incendios forestales en las inmediaciones del núcleo rural de Cestaños, Ordes. La marcada proximidad temporal y geográfica de los distintos focos, sumada a las primeras valoraciones de la inspección ocular realizadas sobre el terreno, hizo sospechar a los investigadores que los hechos respondían a una misma acción deliberada e intencionada.

Un agente inspeccionada una de las zonas ordenses calcinadas por el presunto incendiario / Guardia Civil

Ante la persistencia de los fuegos y el grave riesgo para los residentes y las edificaciones de la zona, la Benemérita estableció un dispositivo de vigilancia adaptado a las condiciones del terreno forestal para identificar al responsable y evitar nuevos siniestros. Y precisame, durante el despliegue del operativo en la mañana del pasado 4 de julio.

Los investigadores detectaron movimientos anómalos en una masa forestal cercana al escenario de los incendios de días anteriores. Escasos momentos después se declaró un primer foco que pudo ser atajado con rapidez gracias a la observación directa de los componentes del dispositivo y a la pronta intervención de los medios de extinción y los Agentes Medioambientales que permanecían en la zona.

Desplazamientos

A continuación, el sospechoso se desplazó hacia otra masa forestal colindante donde, pocos minutos más tarde, se originó un segundo foco de fuego. Esta secuencia de los hechos permitió a las patrullas policiales intervenir de manera inmediata y flagrante, arrestando al presunto autor en el propio escenario. Seguidamente, efectivos de la Guardia Civil practicaron un registro en el domicilio del sospechoso, donde localizaron e intervinieron diversos efectos directamente vinculados con la actividad ilícita investigada.

Material incautado

Entre el material incautado destaca un recipiente con combustible, un caldero empleado para el transporte de material vegetal seco y un encendedor presuntamente utilizado para iniciar el fuego. Asimismo, se comprobó la existencia de un reguero de una sustancia que comunicaba el almacén de combustible con las inmediaciones del punto de inicio del segundo incendio, vestigio plenamente coincidente con los datos recabados en la inspección ocular.

La confluencia de indicios y las valoraciones efectuadas por los agentes medioambientales permitieron determinar una actividad incendiaria continuada, descartando que los focos respondieran a reproducciones fortuitas de siniestros anteriores. Los hechos se agravaron al producirse en una zona de interfaz urbano-forestal, encontrándose el foco más próximo a tan solo 37 metros de una vivienda y el resto de edificaciones dentro de un radio aproximado de 200 metros, coincidiendo además con un episodio de elevadas temperaturas y un Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI) clasificado como alto.

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Participantes

Los hechos se sucedieron dentro de la operación Antorchados, que incluyó el trabajo conjunto del Equipo Roca de la Compañía de Santiago de Compostela y el Equipo Seprona de Milladoiro, contando con el apoyo del puesto de Ordes y la coordinación de la Uprona de la Comandancia de A Coruña, además de la colaboración técnica de los agentes medioambientales del Distrito Forestal III (Santiago-Meseta Interior).

Fuente: El Correo Gallego