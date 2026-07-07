Agresión Sexual
Tres años de prisión para un masajista por agredir sexualmente a una paciente en Córdoba
El condenado deberá indemnizar a la víctima con 5.000 euros y no podrá ejercer como masajista durante tres años
EFE
Un masajisa de Córdoba ha sido condenado a tres años de prisión por agredir sexualmente a una paciente a la que estaba dando una sesión de quiromasaje en un gabinete de su propiedad.
Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratifica una anterior de la Audiencia Provincial, los hechos ocurrieron en septiembre de 2020 cuando el procesado estaba dando un masaje terapéutico a la víctima.
Durante este episodio, según la resolución judicial, la víctima se encontró mentalmente bloqueada, imposibilitada para llevar a cabo cualquier tipo de reacción, ante la incredulidad de los actos que estaba llevando a cabo el masajista.
La víctima conocía al terapeuta, ya que es tío de su cuñado y ya la había tratado en unas cinco o seis ocasiones sin que ocurriese nada fuera del masaje.
A consecuencia de los hechos, la víctima pasó por un estado de desasosiego y menoscabo de su dignidad, lo que le provocó un daño moral por el que el acusado ha entregado 5.000 euros como solicitaban las acusaciones.
El condenado no podrá ejercer la profesión de masajista durante tres años ni acercarse a la víctima en un radio de 200 metros durante seis años.
Fuente: El Periódico
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