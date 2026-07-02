Localizan con vida al sexagenario desaparecido en Mesía
El hombre, de 69 años, fue localizado por la Guardia Civil a un kilómetro de su domicilio con heridas leves
Marcos Manteiga Outeiro
El hombre de 69 años que había desaparecido en Mesía, A Coruña, ha sido localizado con vida y consciente en torno a las 19:.15 horas de este miércoles 1 de julio de 2026. En concreto, fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil de Milladoiro-Ames junto a un maizal situado a un kilómetro de su domicilio.
Según informan fuentes de la Guardia Civil, el hombre presentaba únicamente heridas superficiales de carácter leve y fue evacuado por los servicios de emergencias del 061 al Hospital Clínico Universitario de Santiago para una valoración médica.
Cerca de 40 vecinos colaboraron en su búsqueda
Según informó la Guardia Civil, el varón abandonó su domicilio, situado en O Pazo nº 5 (Castro), alrededor de las 20.00 horas de este pasado martes. De nacionalidad española, padece Parkinson y presenta pérdidas de memoria. En el momento de su desaparición vestía una camisa de manga larga de cuadros en tonos azul y gris y un pantalón de chándal azul oscuro. Llevaba consigo una máquina para el tratamiento de la enfermedad, que portaba colgada a un lado del cuerpo a modo de pequeña mochila, similar a un teléfono móvil, así como un bastón. No llevaba documentación, dinero ni tarjetas.
La Benemérita, que coordinó el dispositivo de búsqueda, movilizó durante la noche del martes dos patrullas. Durante el miércoles participaban tres patrullas durante el turno de mañana y otras tres durante la tarde, a la que se sumaron alrededor de 40 vecinos que colaboraron de forma voluntaria en las labores de búsqueda. También participaron efectivos del GES de Curtis y personal de Protección Civil de Mesía.
Fuente: El Correo Gallego
- Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
- Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
- La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
- Cangas adelanta el primer gran bloque de las fiestas do Cristo 2026: Grande Amore, Nadie González, verbena y cultura popular
- Los perros al hotel, sus dueños a Cíes
- Buscan en Vigo a una septuagenaria desaparecida desde este lunes
- El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
- Un moañés sufre un ictus que le dejó postrado y la ayuda a domicilio no llega hasta dentro de un año