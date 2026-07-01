Investigación
Hallan muerta a una mujer en un pozo en Málaga y detienen a tres personas
EFE
Una mujer ha sido hallada muerta este miércoles en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) y tres personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos, han informado a EFE fuentes de la investigación.
El cuerpo de la mujer ha sido hallado en un pozo cercano al Arroyo Cuevas, en los alrededores de un carril que discurre entre cultivos y cortijos, cercano a la salida 968 de la autovía A-7 en sentido Almería.
La mujer era de nacionalidad española, nacida en la década de los 90, y su cuerpo ha sido hallado en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
La Guardia Civil, que es la competente en la zona donde estaba el pozo, ha sido la encargada del rescate del cuerpo. Hasta el lugar se desplazó una comitiva judicial, entre ellos un médico forense, para el levantamiento del cadáver.
El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia.
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