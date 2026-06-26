Un jabalí provoca un accidente entre dos coches con cinco heridos en la AP-9
El suceso ocurrió a la altura de Bergondo
La Guardia Civil informa de otros dos siniestros, sin heridos pero con daños materiales
RAC
Cinco personas han resultado heridas en el atropello a un jabalí con dos vehículos implicados en Bergondo. El accidente ocurrió sobre las 07.40 horas, a la altura del kilómetro 2 de un ramal de la AP-9, situado a la altura de la parroquia de Guísamo, cuando un vehículo atropelló a un jabalí y poco, después, un segundo coche que circulaba por el mismo lugar chocó dejando varias personas heridas. La central de emergencias 112 movilizó al servicio de Urgencias Sanitarias, a los Bomberos de Betanzo y a la Guardia Civil de Tráfico. Tras ser asistidos en el lugar del siniestro, cinco personas necesitaron traslado a un centro hospitalario.
No ha sido el único accidente con jabalís en la mañana de este viernes. La Guardia Civil señala que el primero se registró a las 06.30 horas en el kilómetro 1,300 de la AC-164, también en Guísamo. Y en Oleiros, a las 07.00 horas, un vehículo atropelló a un jabalí sobre las 07.00 horas. Ambos siniestros se saldaron sin heridos, únicamente con daños materiales, según señala la Guardia Civil de A Coruña.
Fuente: La Opinión A Coruña
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