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Un jabalí provoca un accidente entre dos coches con cinco heridos en la AP-9

El suceso ocurrió a la altura de Bergondo

La Guardia Civil informa de otros dos siniestros, sin heridos pero con daños materiales

Un coche de la Guardia Civil avisa de un accidente en la vía

Un coche de la Guardia Civil avisa de un accidente en la vía / Javier Lalín

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RAC

Cinco personas han resultado heridas en el atropello a un jabalí con dos vehículos implicados en Bergondo. El accidente ocurrió sobre las 07.40 horas, a la altura del kilómetro 2 de un ramal de la AP-9, situado a la altura de la parroquia de Guísamo, cuando un vehículo atropelló a un jabalí y poco, después, un segundo coche que circulaba por el mismo lugar chocó dejando varias personas heridas. La central de emergencias 112 movilizó al servicio de Urgencias Sanitarias, a los Bomberos de Betanzo y a la Guardia Civil de Tráfico. Tras ser asistidos en el lugar del siniestro, cinco personas necesitaron traslado a un centro hospitalario.

No ha sido el único accidente con jabalís en la mañana de este viernes. La Guardia Civil señala que el primero se registró a las 06.30 horas en el kilómetro 1,300 de la AC-164, también en Guísamo. Y en Oleiros, a las 07.00 horas, un vehículo atropelló a un jabalí sobre las 07.00 horas. Ambos siniestros se saldaron sin heridos, únicamente con daños materiales, según señala la Guardia Civil de A Coruña.

Fuente: La Opinión A Coruña

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