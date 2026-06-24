Violencia Machista
Se cobran una deuda de droga violando a una chica ante su novio dentro de una furgoneta en Valencia
Los acusados han reconocido la agresión sexual con acceso carnal y se les ha condenado a 12 años de cárcel
La Fiscalía de Menores continúa las actuaciones con respecto al novio por su edad al involucrarse en los hechos
La Sección Tercera de la Audiencia de València ha acogido este martes el juicio contra dos hombres, M y E, a los que se les acusaba de un delito de violación al agredir sexualmente a una chica, en una furgoneta aparcada en un descampado de València el 21 de marzo de 2025.
Ese día, según han reconocido los autores, se fueron en una furgoneta junto con una chica y su novio, que era menor de edad, hasta una zona de El Cabanyal, en València, para comprar drogas.
El 'pago' por la cocaína
Poco después estacionaron el vehículo en un descampado y el novio de la víctima la amenazó para que mantuviera relaciones sexuales con uno de los acusados, que era quien había pagado la cocaína. Según el Ministerio Fiscal, la intención era saldar la deuda por la compra de las sustancias.
La chica se opuso, pero el menor y el segundo encausado la obligaron a quedarse dentro del vehículo con el agresor quien la forzó sexualmente.
Este martes, tanto M., como E., han reconocido los hechos, aceptando 12 años de cárcel y una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros durante 15 años. También cinco años de libertad vigilada y 17 de inhabilitación para trabajar con menores. La sentencia, dictada “in voce”, es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.
Los abogados de los dos acusados solicitarán en la ejecución de sentencia que, una vez hayan cumplido al menos un tercio de la pena privativa de libertad, sean expulsados del territorio nacional.
Por su parte, la Fiscalía de Menores continúa las actuaciones con respecto al novio por su edad al involucrarse en los hechos
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- Davila 23/06/2026