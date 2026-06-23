En la localidad de Cártama
Muere una niña de tres años tras ahogarse en una piscina en Málaga
La menor fue trasladada por sus padres al Hospital del Guadalhorce con síntomas de ahogamiento, pero los sanitarios no pudieron salvarle la vida
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
Málaga
Una niña de tres años ha fallecido tras ingresar en el Hospital del Guadalhorce, en la localidad malagueña de Cártama, con síntomas de ahogamiento después de un accidente ocurrido en una piscina, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.
Los hechos sucedieron en la noche del pasado domingo. Fueron los propios padres de la menor quienes la trasladaron hasta el centro hospitalario, donde llegó en estado crítico tras el episodio de ahogamiento.
Durante más de una hora, los profesionales del equipo de Urgencias del Hospital del Guadalhorce realizaron maniobras para intentar recuperar a la pequeña, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida, han precisado las mismas fuentes.
- La DGT intensifica los controles en la A-52 en Ourense: multas de hasta 600 euros en los tramos en obras
- ¿Qué hace Touriñán infiltrado entre aficionados del Celta Fortuna viendo la final por el ascenso a Segunda en Balaídos?
- Detenido por agredir a otro en la cabeza con un machete en una riña familiar por el cuidado de una persona mayor en Cangas
- Vigo se convertirá en un «refugio» del calor extremo en Galicia
- Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
- Salvan la vida a un niño de tres años inconsciente tras un golpe en la cabeza en su casa en Vigo
- Las entradas para el concierto de Deep Purple en Vigo ya tienen fecha de venta: habrá dos formas de hacerse con ellas
- Los únicos cinco ayuntamientos vírgenes de eucalipto