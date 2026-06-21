Tribunales
Piden 11 años a un hombre por un delito continuado de agresión sexual a una menor de 15 años en un centro de acogida de Cantabria
El procesado, con conocimiento de la edad de la chica, trasladó a la joven "en numerosas ocasiones a su domicilio"
EP
La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 11 años de prisión para un hombre por un delito continuado de agresión sexual, ya que está acusado de mantener relaciones sexuales con una chica de 15 años, interna de un centro de acogimiento de menores.
Según el escrito del ministerio público, el procesado, con conocimiento de la edad de la chica, la trasladó "en numerosas ocasiones a su domicilio", donde "mantuvieron relaciones sexuales, no empleando ni violencia ni intimidación".
Por eso, considera al implicado autor de un delito continuado de agresión sexual, por el que solicita 11 años de prisión, diez de libertad vigilada, 15 de inhabilitación para trabajo con menores y 13 de alejamiento e incomunicación respecto de la joven; además de una indemnización de 20.000 euros por los daños morales causados, en concepto de responsabilidad civil.
El juicio se celebrará este lunes, 22 de junio, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma.
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