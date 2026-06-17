Investigación
Detienen a un hombre de 39 años por agredir sexualmente a una menor en una lonja de Basauri (Vizcaya)
El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Bilbao
Un hombre, de 39 años, ha sido arrestado como presunto autor de una agresión sexuala una menor durante la madrugada del pasado sábado en una lonja de Basauri (Vizcaya).
Según ha informado el departamento de Seguridad, tras haberse presentado una denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para localizar al presunto agresor, cuya detención se produjo finalmente este martes.
El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
- Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- Nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa: registros en Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo