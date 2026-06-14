Muere una peregrina alemana tras caer en bici por un desnivel en Mondoñedo

Una ciclista ha fallecido este sábado tras caer por un desnivel de unos 30 metros de altitud en Maariz, en el municipio de Mondoñedo (Lugo).

Así lo ha trasladado el 112 Galicia a través de su perfil en la red social 'X', en un mensaje en el que indicaba que la víctima se cayó por un desnivel cuando circulaba en bici.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Barreiros.

Además, se ha activado la atención psicológica especializada para su acompañante, a través del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

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Desde Emerxencias destacan que fue el acompañante, también alemán, quien les alertó, y que esta comunicación en inglés fue posible «mediante el sistema de traducción simultánea a distancia del 112 Galicia».