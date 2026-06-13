Muere una ciclista en Mondoñedo (Lugo) tras caer por un desnivel de unos 30 metros
Según informa el 112 Galicia, el accidente se produjo en el lugar de Maariz
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Una ciclista ha fallecido este sábado tras caer por un desnivel de unos 30 metros en Mondoñedo (Lugo).
Según informa el 112 Galicia, el accidente se produjo en el lugar de Maariz y fue activado el servicio de atención psicológica especializada para atender al acompañante de la víctima.
La central de atención a las emergencias de Galicia movilizó a Urgencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Barreiros.
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