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Muere una ciclista en Mondoñedo (Lugo) tras caer por un desnivel de unos 30 metros

Según informa el 112 Galicia, el accidente se produjo en el lugar de Maariz

Se activó el servicio de atención psicológica especializada para atender al acompañante de la víctima.

Se activó el servicio de atención psicológica especializada para atender al acompañante de la víctima. / XOAN ALVAREZ

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R. V.

Una ciclista ha fallecido este sábado tras caer por un desnivel de unos 30 metros en Mondoñedo (Lugo).

Según informa el 112 Galicia, el accidente se produjo en el lugar de Maariz y fue activado el servicio de atención psicológica especializada para atender al acompañante de la víctima.

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