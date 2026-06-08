Localizada una mujer sin vida tras incendiarse una vivienda esta madrugada en A Coruña

Una mujer ha muerto en la madrugada después de declararse un incendio en una vivienda del barrio de Palavea. Un vecino alertó del fuego a los bomberos sobre las 1,33 horas, indicando que salía abundante humo negro de un bajo con ventanas ubicado en el número 12 de la calle Río de Quintas, en las viviendas de Santa Bárbara. Hasta el lugar se desplazó una dotación de tres vehículos y nueve bomberos, que accedieron a la vivienda a través de las ventanas al encontrarlas con las persianas derretidas por el fuego y colgando en el interior. En el salón de la vivienda, los efectivos localizaron el cuerpo de la víctima, con síntomas de asfixia y quemaduras.

Según indican los bomberos en el parte de las últimas horas, todo apunta a que el incendio se originó al quemarse una butaca y se extendió a una mesa y parte de otro sofá donde se encontraba la mujer reclinada. Una investigación determinará ahora las circunstancias de su muerte y si las causas del fallecimiento guardan relación con el incendio.

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A su llegada, los bomberos comprobaron que apenas quedaba fuego y la temperatura tampoco era alta, por lo que procedieron a ventilar la estancia y determinaron que el incendio se apagó por autoconsumo, según explica el servicio de emergencias 112. En el operativo participaron además los servicios de Urgencias Sanitarias 061, Policía Nacional y Policía Local