Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta FortunaCentros comerciales VigoStellantis transición energéticaJoven traumatismo cranealVisita Papa España
instagramlinkedin

Dos heridos al chocar un turismo y una furgoneta de reparto de pan en Salvaterra de Miño

Tuvieron que ser liberadas del vehículo

Una ambulancia del 061.

Una ambulancia del 061. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en el lugar de Chan da Gola, en Salvaterra de Miño, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 8.00 horas, cuando se produjo una colisión entre un coche y una furgoneta de reparto de pan. Como consecuencia del impacto, las dos personas que iban en el turismo quedaron encajadas contra el tablero de mandos del coche.

El 112 movilizó al GES y bomberos de Ponteareas, que se ocuparon de liberar a las personas heridas, y a la Guardia Civil de Tráfico.

Noticias relacionadas

Los profesionales del 061 se encargaron de atender a los ocupantes del turismo, al igual que al conductor de la furgoneta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una boda de altura, mucho baile, visita a Urgencias y una luna de miel sobre ruedas
  2. Un vigués pide el indulto para su hermana, condenada en A Lama a seis años de prisión y diagnosticada de TEA tras los hechos
  3. La Comisión Europea denuncia a España por no depurar las aguas residuales: en Galicia pone el foco en seis localidades
  4. Luz verde al inicio de la revolución para la Praza de España de Vigo: el Concello aprueba la primera licencia del ámbito
  5. Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
  6. Muere un joven de Soutomaior en una salida de vía en Ponte Caldelas
  7. Un juez de Vigo da la razón a una vecina y anula una sanción por cambio de uso de trastero a vivienda sin licencia
  8. El emotivo homenaje de la hija de Toño Castro a su padre, el central del Compos que sigue vivo en la memoria

Asaltan la cafetería del restaurante Pontiñas de Lalín

Asaltan la cafetería del restaurante Pontiñas de Lalín

Dos heridos al chocar un turismo y una furgoneta de reparto de pan en Salvaterra de Miño

Dos heridos al chocar un turismo y una furgoneta de reparto de pan en Salvaterra de Miño

Asalto a la cafetería del hotel Pontiñas

Asalto a la cafetería del hotel Pontiñas

Un jugador del Europa se disculpa tras mandar callar a la afición del Celta: «Me vine arriba en ese momento, pero os admiro mucho»

Un jugador del Europa se disculpa tras mandar callar a la afición del Celta: «Me vine arriba en ese momento, pero os admiro mucho»

La Xunta amplía la zona bajo control por la flavescencia dorada de la vid

La Xunta amplía la zona bajo control por la flavescencia dorada de la vid

El PP de Pontevedra alerta de deficiencias en la recogida de basuras en el barrio de Fontesanta

El PP de Pontevedra alerta de deficiencias en la recogida de basuras en el barrio de Fontesanta

Entre en su recta final el derribo del edificio de Pontevedra calcinado hace un año

Entre en su recta final el derribo del edificio de Pontevedra calcinado hace un año

'Halloween The Game' muestra su modo historia y desata el pánico en el Future Games Show

'Halloween The Game' muestra su modo historia y desata el pánico en el Future Games Show
Tracking Pixel Contents