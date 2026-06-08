Dos heridos al chocar un turismo y una furgoneta de reparto de pan en Salvaterra de Miño

Dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en el lugar de Chan da Gola, en Salvaterra de Miño, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 8.00 horas, cuando se produjo una colisión entre un coche y una furgoneta de reparto de pan. Como consecuencia del impacto, las dos personas que iban en el turismo quedaron encajadas contra el tablero de mandos del coche.

El 112 movilizó al GES y bomberos de Ponteareas, que se ocuparon de liberar a las personas heridas, y a la Guardia Civil de Tráfico.

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Los profesionales del 061 se encargaron de atender a los ocupantes del turismo, al igual que al conductor de la furgoneta.