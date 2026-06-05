Atropello en Santiago: dos peregrinas heridas graves tras perder el control del vehículo un octogenario

Atropello en Santiago. Dos peregrinas resultaron heridas tras haber sido atropelladas en la mañana de este viernes en la confluencia entre la Avenida Rosalía de Castro y la Rúa da Rapa da Folla. El vehículo se salió de la vía por causas que se desconocen provocando la rotura de un semáforo y el conductor, de 83 años, también resultó herido.

Emerxencias recibió las primeras llamadas de numerosas personas que alertaban del atropello sobre las 9:10 de la mañana. Urxencias Sanitarias ya tenía conocimiento del suceso y avisó a la Policía Local de Santiago, que envió una patrulla al lugar.

El atropello se produjo cuando el conductor del vehículo perdió el control e invadió la acera por causas que se están investigando, informa la Policía Local.

Accidente de tráfico en la avenida Rosalía de Castro de Santiago. / Antonio Hernández

Los tres heridos, que han sido trasladados de urgencia en ambulancia a un centro hospitalario, se encuentran en situación «grave», según fuentes policiales.

Hasta el punto también acudieron efectivos del parque de bomberos de Santiago, que se encargaron de la limpieza de la calzada y de retirar los restos provocados por el accidente.

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El vehículo implicado sufrió importantes daños materiales en la defensa delantera a consecuencia del impacto contra el semáforo. / Antonio Hernández

Por su parte, los agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la zona mientras se desarrollaban las tareas de atención a los heridos y retirada del vehículo. La circulación quedó restablecida una vez que una grúa retiró el coche implicado en el siniestro.