Accidente
Mueren cinco policías forales de Navarra al chocar su furgoneta con un camión en Guipúzcoa
El accidente se ha producido en la autopista AP-8 a la altura del municipio de Elgoibar
EP
Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra que viajaban en una furgoneta han fallecido en la mañana de este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la autopista AP-8, a su paso por la localidad guipuzcoana de Elgoibar, en el que el vehículo ha colisionado con un camión cisterna.
El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado de que el trágico siniestro ha tenido lugar sobre las nueve y cuarto de la mañana de este miércoles, en la AP-8 a la altura de Elgoibar.
Por causas por determinar, una furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 69, ha chocado con un camión cisterna.
Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han resultado fallecidos, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. Los fallecidos son agentes de la Policía Foral, según han informado fuentes del Gobierno de Navarra. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.
Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, y se han generado importantes retenciones en la zona. La circulación se está desviando por la AP-1. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.
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