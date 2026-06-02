La Policía Local de Vigo arresta a un hombre por beber en la calle y descubren que tenía una orden de detención en Valencia
Durante la comprobación de datos del arrestado los agentes descubrieron que el individuo tenía en vigor una orden de Detención y Presentación emitida por el Tribunal de Instancia de Valencia
Detenido con sorpresa en la ciudad olívica. Según informa la Policía Local de Vigo, el pasado sábado una patrulla que se encontraba realizando labores de vigilancia por la Avenida de Fragoso dio el alto a un hombre que se encontraba bebiendo en la calle.
El arresto se produjo sobre las 23.59 horas del pasado 31 de mayo, cuando la unidad policial observó que el varón se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, una conducta sancionable a nivel administrativo.
Mientras los funcionarios públicos realizaban las labores de identificación y verificación de datos el sistema arrojó que se trataba de I.P.P. de 44 años edad, sobre el que pesaba una orden de Detención y Presentación emitida por el Tribunal de Instancia, sección de lo Penal nº 11 de Valencia, relacioando con una causa de este mismo año, 2026.
Los agentes de la Policía Local precedieron inmediatamente a la detención del hombre para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.
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