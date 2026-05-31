Aparece en el litoral de Baiona el cadáver bañista desparecido en la playa de Barra

El cuerpo sin vida del bañista desaparecido la tarde del sábado en la playa de Barra, en la parroquia de O Hío (Cangas) fue localizado cerca de las 20.00 horas de este domingo al otro lado de la ría de Vigo, en una zona de rocas de Baiona. Las intensas corrientes de las últimas horas habrían arrastrado el cadáver una gran distancia. Los equipos de emergencias recibieron el aviso de un cadáver cerca del Restaurante Rocamar y efectivos de Gardacostas acudieron a retirarlo del mar desde el helicóptero Pesca 1 para proceder después a determinar su identidad.

El hombre apareció flotando en Baredo (Baiona), en la zona de costa cercana a la rotonda que da acceso a la Autoestrada do Val Miñor entre Baiona y Vigo. El rescate se produjo sobre las 20.30 horas de la tarde, ante la mirada de un centenar de personas que se encontraba en la zona y que se acercaron al ver el dispositivo desplegado por Emerxencias y en el que participó también una lancha del servicio marítimo de la Guardia Civil.

Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona) / Marta G. Brea

Inmediatamente pensaron en el vecino de Vigo de unos 70 años al que se le había perdido el rastro en Barra. En torno a las 22.00 horas se confirmó que se trataba de esta persona.

Durante 24 horas estuvo abierto el operativo de búsqueda en el que la mañana del domingo se desplegaron nuevos medios como la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) o la embarcación “SalvaCangas 5”, de Protección Civil Cangas.

El hombre, un vecino de Vigo de unos 70 años de edad desapareció este sábado en la playa de Barra, en Cangas, presumiblemente tras sufrir algún tipo de problema en el mar. Una vez recibida la alerta, poco después de las 18.00 horas, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire para intentar encontrar a este hombre. Al cierre de esta edición todavía no había aparecido.

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Momento en el que Gardacostas recupera el cuerpo del hombre desaparecido el sábado en Barra. / Marta G. Brea

La alerta la dieron otros usuarios de la playa canguesa tras darse cuenta que el hombre tenía la toalla y el resto de sus pertenencias sobre la arena y que no lo veían desde hacía tiempo. Los particulares avisaron al 112, que inmediatamente solicitaron la intervención de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local de Cangas y Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil.