Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona)

Un equipo de Gardacostas de Galicia ha rescatado este domingo el cuerpo del vecino de Vigo de 70 años desaparecido el sábado en la playa de Barra. El hombre apareció flotando en Baredo (Baiona), en la zona de costa cercana a la rotonda que da acceso a la Autoestrada do Valmiñor entre Baiona y Vigo.

El rescate se produjo sobre las 20.30 horas de la tarde, ante la mirada de un centenar de personas que se encontraba en la zona y que se acercaron al ver el dispositivo desplegado por Emerxencias.

Helicóptero de rescate este domingo en Baiona. / Marta G. Brea

Poco antes, quienes paseaban por la zona habían dado aviso a las autoridades al ver a una persona flotando en el agua, aparentemente fallecida

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