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Evacuado un herido tras una salida de vía y chocar contra un edificio en la avenida del Aeropuerto de Vigo

El accidente tuvo lugar sobre las 18.00 horas de este viernes

CENTRO DE ATENCION DE EMERXENCIAS 112 GALICIA. EMERGENCIAS. AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS AXDEGA. SALA DE OPERACIONES. OPERADORES. FOTO CONCEPTO. FOTOS CONCEPTUALES. GENERICAS. CENTRALITA. CENTRALITAS. RECEPCION DE LLAMADAS

CENTRO DE ATENCION DE EMERXENCIAS 112 GALICIA. EMERGENCIAS. AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS AXDEGA. SALA DE OPERACIONES. OPERADORES. FOTO CONCEPTO. FOTOS CONCEPTUALES. GENERICAS. CENTRALITA. CENTRALITAS. RECEPCION DE LLAMADAS / XOAN ALVAREZ

Europa Press

Una persona ha resultado herida en la tarde de este viernes al salirse de la vía y colisionar contra el muro de un edificio en la avenida del Aeropuerto, en Vigo.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el accidente tuvo lugar las 18.00 horas y particulares señalaron que había atrapados. Por ello, se movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Vigo y a la Policía Local.

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Sin embargo, el herido no tuvo que ser excarcelado, ya que se encontraba liberado antes de la llegada de la dotación de bomberos. El personal sanitario tuvo que realizar maniobras de reanimación antes de la persona fuese trasladada al hospital de referencia.

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