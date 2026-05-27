Herido de extrema gravedad al colisionar con un caballo en la A-6 en As Nogais

Un hombre ha resultado herido de «extrema gravedad» la pasada noche tras colisionar el coche en el que viajaba contra un caballo que se encontraba en el kilómetro 444 de la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura de la parroquia de Doncos, en el municipio de As Nogais, en A Montaña de Lugo.

Según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE), en el vehículo viajaban otras dos personas, una mujer y un bebé, que afortunadamente no sufrieron heridas y, por lo tanto, no fue necesario su traslado a un centro sanitario.

El 112 Galicia tuvo constancia del siniestro a las 23:10 horas a través del sistema de emergencia automatizado eCall integrado en el propio coche.

Como la central de emergencias no pudo establecer comunicación con el interior del habitáculo a través de ese dispositivo, la alerta quedó confirmada segundos después mediante las llamadas de varios particulares que contactaron directamente con el 112 para informar del accidente.

Según la información facilitada por los testigos, el conductor necesitaba asistencia sanitaria urgente y, además, se encontraba atrapado en el interior del coche, por lo que se sospechaba que pudiera «sufrir lesiones incompatibles con la vida».

De inmediato, desde el 112 Galicia se dio aviso a los Bomberos de Sarria, a Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

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Una vez en el punto, los equipos de emergencia desplazados confirmaron que el conductor todavía tenía constantes vitales, aunque presentaba heridas de extrema gravedad.