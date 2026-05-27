En la localidad de Huelma
Cinco heridos, dos de ellos graves, en un tiroteo entre clanes enfrentados en Jaén
Al parecer, se trata de un supuesto ajuste de cuentas que tendría que ver con un homicidio producido en Almería
EFE
Cinco personas han resultado heridas por arma de fuego, dos de ellas de carácter grave, tras el enfrentamiento producido anoche entre dos clanes rivales en la localidad de Huelma, en Jaén.
Según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, los hechos sucedieron anoche cuando un grupo de personas llegados expresamente desde Almería abrieron fuego contra miembros del clan de los Saúles que estaba a las puertas de su domicilio en Huelma.
Al parecer, se trata de un supuesto ajuste de cuentas entre los dos clanes que tendría que ver con un homicidio producido en Adra (Almería) en 2025.
Como consecuencia de este tiroteo, cinco personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave y se encuentran ingresadas en la UCI del Hospital Universitario de Jaén.
Según la información de la Subdelegación del Gobierno, los presuntos atacantes huyeron con rapidez en un vehículo que ha aparecido calcinado a unos kilómetros de distancia del pueblo.
La Guardia Civil ha desplegado un amplio operativo de búsqueda y captura que se extiende por las provincias de Jaén, Granada y Almería.
También se ha reforzado el dispositivo de seguridad en la localidad jiennense, especialmente en el entorno de la barriada de Mirabueno, en la parte alta del municipio, donde se produjo el tiroteo.
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