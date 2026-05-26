Investigada por hurtos y malos tratos en tres centros de mayores de Galicia

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro-Ames está investigando, en el marco de la operación 'MAGPIE', a una mujer de 45 años de edad de Santiago como presunta autora de los delitos continuados de hurto y malos tratos a personas de avanzada edad y dependientes.

La investigación se inició a principios del pasado mes de marzo, después de que, a partir de una denuncia, la Guardia Civil tuviese conocimiento de la sustracción de diversas joyas a los residentes en régimen de internado de un centro de mayores.

A partir de ahí, los agentes fueron reconstruyendo el recorrido de las piezas sustraídas y comprobaron que varias habían sido vendidas en casas de empeño de un municipio limítrofe.

Tras un exhaustivo análisis de los registros de estos establecimientos, se constató que la investigada, una trabajadora del propio centro, habría realizado estas ventas de forma continuada, obteniendo un beneficio económico que supera los 12.000 euros.

Según las pesquisas de la Guardia Civil, la actividad delictiva se habría producido mientras la mujer desempeñaba su trabajo en varios centros gerontológicos, todos ellos vinculados al cuidado directo de personas mayores y grandes dependientes. En concreto, las sustracciones se habrían producido en cuatro centros: tres de ellos en Santiago y uno en Teo.

Además, desde la Guardia Civil no descartan que puedan aparecer nuevas denuncias de residentes de otros cuatro centros en los que también prestó sus servicios.

Las víctimas responden a un perfil especialmente vulnerable: personas de avanzada edad, en muchos casos con necesidades especiales de protección, un alto grado de dependencia y requerimiento de cuidados especializados.

La investigación también ha permitido concluir que la presunta autora aprovechaba la intimidad de las labores cotidianas de aseo, alimentación y cuidado para sustraer los efectos de valor. Además, se constató que llevaba a cabo un trato degradante y abusivo hacia las víctimas durante el desempeño de sus funciones.

La Guardia Civil ha destacado que operación “MAGPIE” ha culminado, por ahora, con la identificación e investigación de la sospechosa, a la que se atribuyen de forma acreditada siete delitos de hurto y dos delitos de malos tratos.

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Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Instrucción de Santiago de Compostela.