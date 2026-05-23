Muere un hombre sin hogar en las inmediaciones de la Estación de Autobuses de Lugo
El fallecido, originario de Zaragoza, perdió la vida por causas naturales
E. P.
Un hombre sin hogar originario de Zaragoza ha fallecido por causas naturales esta madrugada en las inmediaciones de la Estación de Autobuses de Lugo.
Tal y como ha confirmado la Policía Nacional, el varón falleció en la madrugada de este sábado, entre las 2.00 y las 3.00 horas. Aunque era natural de Zaragoza llevaba un tiempo en la ciudad amurallada.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Nacional, un médico forense y personal de Urxencias Sanitarias de Galicia. Sin embargo, solo se pudo confirmar su muerte.
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- Cortes de tráfico en Vigo para el Día de las Fuerzas Armadas 2026: estas son las calles por las que será difícil circular
- Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años
- Jorge Gil Pérez, el taxista y felo de Maceda que con 23 años apuesta por el rural como futuro y asegura el relevo generacional
- El Celta estrecha el cerco sobre Aleix Febas
- Aspas se emociona al verse de niño en el vídeo que anunció su renovación: «Mi padre me silba en Balaídos y ya sé dónde está»