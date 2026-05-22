Detenidas cuatro personas en Vigo por tráfico de drogas en menos de un mes

La Policía Nacional ha detenido en el último mes a cuatro personas en distintas intervenciones desarrolladas en Vigo, todas ellas dentro de un dispositivo de prevención del menudeo de sustancias estupefacientes en la demarcación policial.

Detenidos con cocaína, hachís, MDMA y «tusi»

La primera de estas detenciones se produjo a principios de mayo por parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC). Durante una patrulla de madrugada, los agentes observaron un intercambio sospechoso entre un hombre y una mujer en el acceso a un inmueble. Tras interceptar a ambas personas, los agentes localizaron en el bolso de la mujer 5 gramos de cocaína y una bolsa con «tusi» (cocaína rosa) de unos 2 gramos. El varón, suministrador de la droga, fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.

En el mismo periodo, el Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) llevó a cabo otras dos intervenciones. La primera de ellas tuvo lugar durante una patrulla nocturna, cuando los agentes detectaron a un individuo que salía de un portal y se dirigía hacia otra persona que le esperaba, sacando del interior de su pantalón un sobre marrón. Al darles el alto, el comprador logró huir, pero el vendedor fue interceptado tras arrojar el sobre al suelo. En su interior se hallaron 20 gramos de cocaína distribuidos en 36 dosis listas para su venta.

La segunda actuación se produjo de madrugada, cuando los agentes identificaron a un hombre que se encontraba en actitud vigilante junto a un portal y que mostraba un gran nerviosismo. Aunque inicialmente entregó de forma voluntaria dos gramos de MDMA, un posterior cacheo superficial reveló que ocultaba 7 monodosis de cocaína, hachís y 250 euros en billetes, lo que motivó su detención.

La última actuación se produjo la semana pasada. Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que estaban patrullando observaron cómo un vehículo realizaba una maniobra brusca al detectar la presencia policial. Al registrar el vehículo e identificar a los ocupantes, los agentes hallaron un primer fragmento de hachís en poder del acompañante. Tras un registro más exhaustivo, se descubrió que el individuo ocultaba en su ropa interior otro bloque de hachís de mayor tamaño (95 gramos). Además de la droga, que sumaba un total de 115 gramos, se le intervinieron 500 euros en efectivo.

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La Policía Nacional mantiene activos sus dispositivos de prevención del menudeo con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la vía pública.