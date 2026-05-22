Un equipo de Gardacostas recupera el cadáver de un hombre flotando al norte de la Torre de Hércules, en A Coruña
El servicio 112 Galicia dio aviso pasadas las 10.00 horas de la mañana de este viernes tras el avistamiento del cuerpo sin vida por parte de un pesquero
Nico Carreira
Un equipo del Servicio de Gardacostas de Galicia recuperó el cadáver de un hombre al norte de la Torre de Hércules, en A Coruña, esta mañana de viernes. El 112 Galicia recibió el aviso pasadas las 10.00 horas, cuando la embarcación Punta Seixo Branco de Gardacostas recogió el cuerpo sin vida de un varón. Previamente, el fallecido había sido avistado por la tripulación de un pesquero a una milla dirección norte desde la Torre de Hércules. El cadáver permaneció custodiado por agentes de la Policía Autonómica a bordo de la embarcación de Gardacostas hasta la llegada de la lancha patrullera de la Guardia Civil, que posteriormente intervino para el traslado del cuerpo al Puerto de Oza. En paralelo, los agentes de seguridad se encuentran trabajando en identificación a la persona.
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