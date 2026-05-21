La Policía Nacional de Vigo detiene a cuatro personas por robos con fuerza en interior de vehículos
La colaboración policial ha permitido recuperar material como herramientas profesionales, material informático y un equipo médico valorado en 8.500 euros
Aparcar sin tener garaje se ha puesto complicado en los últimos meses para los vigueses. Más allá del precio de alquilar una plaza o la dificultad para encontrar un lugar en el que estacionar en algunas zonas, ahora se le suma el riesgo de sufrir robos o la vandalización de nuestros vehículos.
Según informa la Policía Nacional de Vigo, se han detenido a cuatro personas en el último mes como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. Estas detenciones se produjeron en tres intervenciones policiales distintas.
Desde material médico hasta la tentativa de acceso a un domicilio
A mediados del mes de abril, agentes de la Policía Local de Vigo localizaron, en el marco de la primera intervención, dos maletines de herramientas y un equipo médico de ventilación valorado en 8.500 euros, todo ello de presunta procedencia ilícita. El material fue entregado en la Comisaría de Policía Nacional Vigo‑Redondela para su investigación.
El Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Traviesas logró identificar al propietario de uno de los maletines, sustraído de su furgoneta en el barrio de As Travesas a finales del mes de marzo. Asimismo, se localizó al titular del equipo médico, que había sido robado de su vehículo de trabajo en la zona de O Castro en fechas similares. Tras diversas gestiones de investigación, los agentes identificaron al presunto autor y procedieron a su detención el pasado 30 de abril.
La segunda intervención se produjo el 8 de mayo, agentes del Grupo UDEV‑Robos detuvieron a un hombre por un robo en interior de vehículo y tentativa de robo en domicilio. Días antes un matrimonio denunció que, de madrugada, escuchó cómo alguien introducía una llave en la cerradura de su vivienda. Al día siguiente comprobaron que su vehículo, estacionado en la vía pública en el barrio de Coia, había sido forzado y que faltaban material de pesca y un juego de llaves de la vivienda. La investigación permitió identificar al presunto autor y proceder a su detención.
En la tercera de las intervenciones policiales, llevada a cabo en la madrugada del 16 de mayo, agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia que patrullaban por el barrio de As Travesas observaron a una pareja salir de un ascensor público portando cada uno de ellos una pesada mochila. Tras identificarlos, los agentes localizaron en su interior herramientas, un ordenador y diverso material informático, sin que pudieran justificar su procedencia.
Coordinando la información con otras patrullas, se comprobó que en la zona de O Castro se había registrado un robo en un vehículo cuyo propietario echaba en falta objetos coincidentes con los hallados. Ambos individuos fueron detenidos.
Recomendación a la ciudadanía
La Policía Nacional recuerda la importancia de no dejar objetos de valor ni juegos de llaves en el interior de los vehículos, especialmente aquellos que puedan vincularse con direcciones o documentación personal
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: «Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica»
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Una jueza de Vigo condena a una empresa de fotografía por dejar a los novios sin el álbum de su boda
- Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
- Las mejores despedidas
- The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y los Seres Queridos: la nueva confirmación para los conciertos de Castrelos