La Policía Nacional de Vigo detiene a cuatro personas por robos con fuerza en interior de vehículos

Aparcar sin tener garaje se ha puesto complicado en los últimos meses para los vigueses. Más allá del precio de alquilar una plaza o la dificultad para encontrar un lugar en el que estacionar en algunas zonas, ahora se le suma el riesgo de sufrir robos o la vandalización de nuestros vehículos.

Según informa la Policía Nacional de Vigo, se han detenido a cuatro personas en el último mes como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. Estas detenciones se produjeron en tres intervenciones policiales distintas.

Desde material médico hasta la tentativa de acceso a un domicilio

A mediados del mes de abril, agentes de la Policía Local de Vigo localizaron, en el marco de la primera intervención, dos maletines de herramientas y un equipo médico de ventilación valorado en 8.500 euros, todo ello de presunta procedencia ilícita. El material fue entregado en la Comisaría de Policía Nacional Vigo‑Redondela para su investigación.

El Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Traviesas logró identificar al propietario de uno de los maletines, sustraído de su furgoneta en el barrio de As Travesas a finales del mes de marzo. Asimismo, se localizó al titular del equipo médico, que había sido robado de su vehículo de trabajo en la zona de O Castro en fechas similares. Tras diversas gestiones de investigación, los agentes identificaron al presunto autor y procedieron a su detención el pasado 30 de abril.

La segunda intervención se produjo el 8 de mayo, agentes del Grupo UDEV‑Robos detuvieron a un hombre por un robo en interior de vehículo y tentativa de robo en domicilio. Días antes un matrimonio denunció que, de madrugada, escuchó cómo alguien introducía una llave en la cerradura de su vivienda. Al día siguiente comprobaron que su vehículo, estacionado en la vía pública en el barrio de Coia, había sido forzado y que faltaban material de pesca y un juego de llaves de la vivienda. La investigación permitió identificar al presunto autor y proceder a su detención.

En la tercera de las intervenciones policiales, llevada a cabo en la madrugada del 16 de mayo, agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia que patrullaban por el barrio de As Travesas observaron a una pareja salir de un ascensor público portando cada uno de ellos una pesada mochila. Tras identificarlos, los agentes localizaron en su interior herramientas, un ordenador y diverso material informático, sin que pudieran justificar su procedencia.

Coordinando la información con otras patrullas, se comprobó que en la zona de O Castro se había registrado un robo en un vehículo cuyo propietario echaba en falta objetos coincidentes con los hallados. Ambos individuos fueron detenidos.

Recomendación a la ciudadanía

La Policía Nacional recuerda la importancia de no dejar objetos de valor ni juegos de llaves en el interior de los vehículos, especialmente aquellos que puedan vincularse con direcciones o documentación personal