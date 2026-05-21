Tragedia en Galicia: muere una niña de 2 años a la que su padre olvidó en el coche en Brión

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de una niña de corta edad ocurrido este miércoles en Ames. La menor, de dos años y cuya familia reside en Brión, llegó al Punto de Atención Continuada (PAC) de Bertamiráns en parada cardiorrespiratoria.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por este diario, la pequeña falleció tras pasar varias horas en el interior de un coche, después de que su padre olvidase que se encontraba dentro del vehículo.

La exposición de la niña a las altas temperaturas que se registraron durante la jornada habrían resultado fatales para la menor.

El aviso fue recibido por el 112 Galicia pocos minutos antes de las cinco de la tarde, tras la comunicación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Finalmente, solo fue posible certificar el fallecimiento de la niña.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia se solicitó la intervención de agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

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Asistencia a la familia

También fueron movilizados los miembros del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), con el propósito de ofrecer atención especializada a la familia de la menor.