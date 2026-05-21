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Violencia machista

Confirmado el crimen machista de Girona y ya son 22 las mujeres asesinadas este 2026

Cerca del ecuador del año, hay que remontarse a 2019 para encontrar una cifra superior de feminicidios en estas mismas fechas, cuando se registraron 24 crímenes machistas

Confirmado el crimen machista de Figueres (Girona) y ya son 22 las mujeres asesinadas este 2026

Confirmado el crimen machista de Figueres (Girona) y ya son 22 las mujeres asesinadas este 2026

EFE

Madrid

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el crimen machista de la mujer hondureña de 32 años, asesinada el martes de varias puñaladas en plena calle en Figueres (Girona) presuntamente por su expareja, de 48 y nacionalidad española.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 22 en 2026 y a 1.363 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Cerca del ecuador del año, hay que remontarse a 2019 para encontrar una cifra superior de feminicidios en estas mismas fechas, cuando se registraron 24 crímenes machistas, según la estadística oficial.

Según Igualdad, en este último caso existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto asesino, al igual que en otros 8 casos de los 22 registrados en lo que va de año, es decir, en el 40,9 por ciento.

La mayoría de las mujeres asesinadas este año tenían entre 51 y 60 años (el 31,8 por ciento), y también la mayoría (el 68,2 por ciento) murió presuntamente a manos de su expareja o estaba en fase de ruptura, según la estadística oficial, que cifra en 12 los menores que han quedado huérfanos hasta este jueves por la violencia machista.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han condenado este nuevo feminicidio y han instado a llevar a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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