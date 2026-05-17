ACCIDENTE
Muere un conductor tras caer su coche por un terraplén y chocar contra un árbol en Boiro
Fue necesaria la intervención de los bomberos para excarcelar el cuerpo de la víctima
José Manuel Ramos Lavandeira
Un hombre falleció esta mañana en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 25 de la carretera AC-305, a la altura del número 153 de la calle Principal, en Boiro.
El 112 Galicia recibió la alerta a las 6.40 horas a través de un particular que había visto desde su casa cómo un coche se salía de la vía.
Tras acercarse al lugar, contactó de nuevo con el 112 Galicia y explicó que en el interior del vehículo había un hombre que parecía estar herido de gravedad. El coche había caído por un terraplén y chocado contra un árbol, que al mismo tiempo lo sujetaba para evitar que cayese al río.
Los gestores de emergencias movilizaron de inmediato al personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Boiro y de Ribeira, a la Guardia Civil de Tráfico, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad y al personal de mantenimiento de la vía.
Los bomberos tuvieron que excarcelar a la víctima, que había quedado atrapada en el interior del vehículo. Los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
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