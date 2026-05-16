Investigan una agresión sexual de un fisioterapeuta a una menor de 13 años en un club de fútbol de Valencia

La Guardia Civil investiga una agresión sexual a una menor de 13 años que habría sido presuntamente cometida por el fisioterapeuta de 25 años de edad del equipo de fútbol de la localidad valenciana de Faura, en el Camp de Morvedre, en el que juega la menor. Según la agencia EFE, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 13 de mayo sobre las 19.00 horas cuando la menor estaba recibiendo una sesión de fisioterapia coincidiendo con el entrenamiento del equipo femenino del club.

Tras la supuesta agresión, la menor acudió a un centro sanitario donde se le realizó una exploración y el viernes 15 fue junto a su familia a presentar una denuncia por estos hechos en el puesto de la Guardia Civil de Puzol. Por el momento se desconoce si el presunto agresor ha sido detenido.