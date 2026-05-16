Investigación
Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos en un cuartel de Alicante e investigan el caso como violencia de género
Un compañero del agente encontró los cadáveres en una vivienda del complejo, en la localidad de Dolores
Sara Rodríguez | D. Pamies
Un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos han sido hallados muertos este sábado en su vivienda de la casa cuartel de la localidad alicantina de Dolores, según han confirmado al diario Información fuentes cercanas al caso.
Los cuerpos han sido encontrados sobre las 11 horas por un compañero del agente. La mujer, de 51 años, y el hijo, de 21, se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda, mientras que el guardia civil, de 55, fue localizado en el pasillo con una herida de arma de fuego en la cabeza y el arma junto a él.
Una pareja conocida en Dolores
La pareja, aunque no era originaria del municipio, era muy conocida en la localidad tras años residiendo en ella.
Los hechos se investigan como un posible caso de violencia de género, según ha podido confirmar este diario. La investigación continúa abierta. En estos momentos, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández (PSOE), y otro concejal del equipo de gobierno se encuentran en el interior del cuartel.
El agente de la benemérita formaba parte del equipo de investigación del puesto de Dolores. Son unos 50 agentes los que están destinados en dicho cuartel, un puesto principal histórico de la Vega Baja que da servicio a localidades como Albatera, Catral y a ambas Dayas.
Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y ha anunciado la suspensión de las actividades festivas y la programación municipal.
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