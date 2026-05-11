Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en Santiago

Una nueva pelea ha ocurrido a plena luz del día en Santiago. Si el pasado 30 de abril dos hombres protagonizaban una trifulca a bastonazos en la rúa dos Concheiros, este sábado un varón ha recibido una paliza poco después del mediodía en la rúa de Touro, en el barrio de la Almáciga.

La escena se produjo -según la persona que grabó el vídeo que acompaña a esta noticia- pasadas las 12:30 horas, momento de plena actividad en un sábado, por lo que el ataque sucedió ante la atónita mirada de aquellos que pasaban por la zona a la hora de la agresión.

Tal y como puede apreciarse en las imágenes que han sido compartidas en redes sociales, al menos tres individuos golpean a la víctima hasta tirarla al suelo, donde durante algunos segundos le propinan puñetazos y patadas en diferentes partes del cuerpo.

Un momento de la agresión de este sábado en la rúa de Touro, en la Almáciga / Salseo USC

Instantes después, el agredido recupera la verticalidad y consigue zafarse de sus agresores, pero de nuevo lo acorralan y vuelven a golpearlo brutalmente hasta derribarlo, momento en el que los agresores y sus acompañantes abandonan el lugar.

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Los vecinos dicen que las peleas son habituales

Tras tener conocimiento de esta terrible agresión, EL CORREO GALLEGO, periódico del mismo grupo editorial que FARO, se ha puesto en contacto con vecinos de la zona, los cuales lamentan a este diario que este tipo de discusiones y peleas en el barrio «son habituales». Asimismo, señalan «estar muy hartos» de tener que presenciar altercados violentos como el sucedido este sábado en la rúa de Touro.