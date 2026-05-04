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SUCESO

Muere un niño de 8 años en Fisterra al caer desde una ventana del centro de menores

Se precipitó desde una altura de unos 15 metros y falleció en el acto

El menor se precipitó desde una ventana al Paseo da Ribeira.

El menor se precipitó desde una ventana al Paseo da Ribeira. / Google Maps

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

Jornada trágica en Fisterra. Un niño de 8 años perdió la vida esta tarde al precipitarse al vacío desde una ventana del centro de acogida Nosa Señora do Carme. Cayó desde una altura de 15 metros al Paseo da Ribeira e impactó contra un coche que estaba estacionado.

A pesar de los esfuerzos de los sanitarios movilizados al lugar, nada pudieron hacer por salvarle la vida al menor. Al lugar acudieron también agentes de la Guardia Civil, Policía Local, voluntarios de Protección Civil y un helicóptero medicalizado, que aterrizó en la playa da Ribeira.

El trágico suceso se produjo en torno a las 17.15 horas, por causas que deberá esclarecer la investigación, de la cual se hizo cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil. La noticia causó una gran conmoción entre los vecinos. El alcalde, Luis Insua, muy emocionado señaló que "isto é unha gran desgraza".

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El cuerpo sin vida, una vez que lo autorice la autoridad judicial, será trasladado al Imelga para practicarle la autopsia. El niño estaba acogido en el centro de menores de Fisterra, en el que actualmente residen unos doce niños y niñas.

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