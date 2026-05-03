En un hotel
Un niño de 4 años, en estado grave tras ahogarse en la piscina de Gran Canaria
Vista la gravedad de su estado, fue trasladado en helicóptero medicalizado al hospital de la capital de la isla
EFE
Un menor de cuatro años fue trasladado en la tarde del sábado al Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria tras sufrir un episodio de ahogamiento grave en una piscina de un hotel del sur de la isla, según ha informado este domingo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
El niño fue rescatado de la piscina y trasladado inicialmente en una ambulancia privada a un centro hospitalario privado del municipio de San Bartolomé de Tirajana y, ante la gravedad de su estado, se contactó con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para solicitar su derivación al hospital de la capital grancanaria.
El traslado se realizó en un helicóptero medicalizado, que aterrizó en una zona próxima al hospital de origen, desde donde el menor fue llevado en ambulancia medicalizada hasta la aeronave. Durante el vuelo, el niño permaneció asistido por un médico y una enfermera hasta la llegada a la helisuperficie del centro sanitario, ha precisado la Consejería.
A su llegada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, el menor ingresó en el servicio de urgencias pediátricas, que había sido alertado previamente para su recepción.
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