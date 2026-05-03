Sucesos en Galicia
Muere una mujer tras caerse de la Muralla de Lugo: la Policía Nacional investiga los hechos
La Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento, para concretar si se trató de una caída accidental o había intenciones autolíticas
EP
Una mujer ha fallecido tras caerse de la Muralla de Lugo en la madrugada de este domingo y la Policía Nacional se encuentra investigando los hechos para determinar si fue un suceso accidental o de un intento autolítico.
Tal y como ha confirmado la Policía Nacional, consultada por la agencia Europa Press, recibieron la llamada de un viandante sobre las 6.00 horas, que alertaba de la presencia de una mujer herida entre las puertas del Carme y de Santiago, a la altura del pub Lume.
Hasta allí se desplazaron los agentes, que comprobaron que la mujer tenía una herida muy grave en la cabeza, por lo que fue trasladada en ambulancia al hospital de Lugo. Finalmente, falleció por la gravedad de la lesión que presentaba.
Ahora, la Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento, para concretar si se trató de una caída accidental o había intenciones autolíticas.
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina
- El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas
- El chalet con piscina a poco más de una hora de Vigo que puedes adquirir por 160.000 euros