Muere debajo de una máquina de maíz en Dumbría
Los servicios sanitarias no pudieron hacer nada por salvarle la vida
E. P.
Una persona ha fallecido debajo de una máquina de maíz en Dumbría (A Coruña). Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, alrededor de las 19.10 horas de ese viernes recibieron un aviso por parte de un particular, que solicitaba asistencia técnica para una persona que encontró debajo de una máquina de maíz.
El hallazgo se produjo concretamente en Miñóns, en la parroquia de Buxantes, y el alertante advertía de que la víctima podría estar fallecida.
A continuación, el 112 informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.
Finalmente, tras los intentos de reanimación, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvar la vida de la persona.
- Vende 4 pisos en 2022 y exige que se los devuelvan porque ahora son más caros
- El hospital Meixoeiro de Vigo trata con toxina botulínica a 560 pacientes con espasticidad y usa ya la crioablación en casos seleccionados
- Muere Gabi Ben Modo, símbolo del Teucro y referente del balonmano gallego
- El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas
- Estos son los supermercados y centros comerciales de Vigo que abren este festivo 1 de mayo: horarios y superficies
- Un juzgado reconoce la incapacidad a una cocinera de Vigo con aneurisma a la que la Seguridad Social dijo que podía trabajar cerca del hospital
- Las familias de 70.000 alumnos se desentienden de Abalar para conocer la evolución académica de sus hijos
- La viguesa que tocó el fagot para Rosalía: «La gente nos pedía autógrafos a los músicos»