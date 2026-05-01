Muere un ciclista tras sufrir una caída en Carballo

Un ciclista ha fallecido este viernes en Carballo (A Coruña) tras sufrir una caída, según ha informado el CIAE 112 Galicia, en un accidente en el que no ha habido más vehículos implicados.

Según ha informado el 112, el primer aviso por este suceso llegó sobre las 13.00 horas, cuando un particular contactó con Emergencias para informar de que un ciclista había sufrido una caída en una cuesta empinada, en el kilómetro 1 de la carretera DP-1914.

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El CIAE alertó rápidamente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio municipal de Protección Civil de Carballo. Cuando los medios llegaron al punto, solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista