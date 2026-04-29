Detenido un joven en Lugo por una supuesta agresión sexual
La denunciante es una chica de 18 años
Un hombre permanece detenido en dependencias policiales acusado de una supuesta agresión sexual a una joven en Lugo.
Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos, la detención del joven, en la veintena, se produjo el domingo a última hora. El suceso tuvo lugar el sábado, de madrugada, en los alrededores de un bar de copas de la zona de Sanfiz. La presunta víctima es una joven de 18 años.
Tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está previsto que el detenido pase a disposición judicial durante la mañana de este miércoles.
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