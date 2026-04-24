Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comuneros capital privadoSalvado por un trasplante de hígadoMoción censura LugoRefuerzos CeltaVigo PortéEclipse total Sol
instagramlinkedin

En Puente de Vallecas

Muere un menor apuñalado por un joven desde un patinete en Madrid

La víctima recibió dos puñaladas por la espalda

Un coche de la Policía Nacional.

Un coche de la Policía Nacional. / EP

EFE

Madrid

La Policía Nacional investiga el homicidio de un chico de 17 años de edad que ha sido apuñalado por otro joven desde un patinete en Puente de Vallecas (Madrid), según ha informado este viernes el cuerpo policial.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 15:00 horas en la calle Vizconde de Arlesson, donde el joven ha sido atacado y ha recibido dos puñaladas por la espalda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents