Investigado un conductor por circular a más de 140 km/h en un tramo limitado a 50 en Fene

Agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en Ferrol han denunciado a un conductor identificado tras circular en Fene a más de 140 km/h en una travesía con velocidad máxima permitida de 50 km/h. Al conductor, de 26 años, se le atribuye un delito contra la seguridad vial y las diligencias ya fueron remitidas al juzgado de guardia de Ferrol.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes 17 de abril, alrededor de las 00:19 horas, en el marco de la última campaña especial de vigilancia y control de la velocidad desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) con el fin de reducir la siniestralidad asociada a la velocidad excesiva, según destaca la Guardia Civil en un comunicado en el que explica que «una patrulla de servicio, que se encontraba en un punto de verificación de velocidad en el kilómetro 4,300 de la carretera FE-14, detectó mediante radar a un turismo que circulaba a una velocidad muy superior a la permitida». El infractor «alcanzó los 141 km/h en un tramo de travesía limitado específicamente a 50 km/h», según estas fuentes oficiales.

Tras interceptar el vehículo de forma inmediata, los agentes identificaron al conductor, un hombre de 26 años.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil destaca que al haber ocurrido los hechos en una vía urbana y superarse el límite en más de 60 km/h por encima de lo permitido, la velocidad detectada «supera el umbral penal» tipificado para este tipo de vías. Las diligencias ya están a disposición judicial.