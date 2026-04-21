Miguel Reija defiende al lotero de San Agustín, en el caso de la Primitiva de A Coruña: «Mi hermano podría haberlo cobrado y no lo hizo, lo cual le honra»
Dijo ante la jueza que en 2012 desconocía que Manuel Reija había presentado varias solicitudes de cobro del premio, de 4,7 millones de euros
Ana Carro
El delegado comercial de Loterías en A Coruña, Miguel Reija, hermano del lotero de San Agustín, Manuel, y acusado de ayudarlo a quedarse con la Primitiva millonaria, aseguró que este actuó «de una manera honorable» en el momento del hallazgo. «Estaba entregando un boleto, me implicó a mí como delegado, y no me necesitaba para nada para cobrar ese premio. Podría ir a cualquier sitio, a Albacete, a cualquier entidad y cobrarlo de una manera opaca», manifestó, e insistió: «Mi hermano podría haberlo cobrado y no lo hizo, lo cual le honra».
Asumió además la responsabilidad de haber dicho al lotero que se llevase el boleto a su administración en la tarde del 2 de julio de 2012 por si aparecía alguien reclamándolo, en lugar de custodiarlo en la delegación. A preguntas del abogado de su hermano aseguró que este se sintió «aliviado» y que no puso «ninguna» objeción.
En aquel momento, a Miguel Reija ni se le pasó por la cabeza la Ley de blanqueo de capitales, según sus palabras. «Le dije que si por la tarde no sucedía nada, que me lo comunicase y le dábamos entrada en la delegación», añadió.
Salvo la primera, aseguró que desconocía que su hermano había enviado a Loterías solicitudes para cobrar el premio de 4,7 millones de euros
Su hermano llegó y le dijo: «Mira lo que he encontrado»
Durante su declaración en el juicio este martes 21 de abril reconoció, a preguntas de la fiscal, que no avisó a la Policía en el momento que su hermano le contó lo que le había pasado porque no vio «actitud ilícita en ningún momento».
Sobre el día del hallazgo, Miguel recordó que Manuel llegó a la delegación «poco antes de las dos de la tarde» y le enseñó su «cartera», de donde «saca un boleto» y le dice: «mira lo que he encontrado». «Me explicó que había encontrado un grupo de boletos que tenía al lado del pasamonedas, que los metió en la máquina, que no tenía a nadie delante, y que uno tenía un premio superior. Luego siguió trabajando y los volvió a comprobar porque no daba crédito a lo que habia visto», apuntó.
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