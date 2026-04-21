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El juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña toca a su fin: La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para los hermanos Reija y sus abogados solicitan la absolución

La fiscal retira el delito de encubrimiento para el delegado por haber prescrito y lo acusa solo de blanqueo de capitales

Manuel y Miguel Reija, en el juicio de la Primitiva millonaria sin dueño en A Coruña.

Manuel y Miguel Reija, en el juicio de la Primitiva millonaria sin dueño en A Coruña. / Gus de la Paz / CASTELEIRO

Ana Carro

La Fiscalía mantiene la solicitud de seis años de prisión para los hermanos Manuel y Miguel Reija, acusados de quedarse con la Primitiva millonaria. Al lotero de San Agustín se le atribuye un delito de estafa o alternativamente de apropiación indebida. En el caso del delegado ha habido un cambio. La fiscal mantiene su petición de seis años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales, pero elimina el delito de encubrimiento por haber “prescrito”, ya que el hallazgo fue en 2012.

La acusación particular, los abogados de la familia de José Luis Alonso --ya fallecido-- a quien la Policía y la Fiscalía consideran legítimo propietario del boleto, se ha adherido a este escrito, y también ha añadido detalles al relato de los hechos.

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Las defensas de los hermanos Reija piden su absolución. En el caso del lotero propone subsidariamente la atenuante de dilaciones indebidas. Más información.

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